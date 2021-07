Z Nowego Jorku do Torunia. Twarde Pierniki znalazły ciekawego centra

Trevor Thompson urodzony w 1994 roku w Nowym Jorku (213 cm) wzmocni drużynę Twardych Pierników Toruń pod koszem. Dla 27-letniego centra będzie to pierwszy sezon w Polsce, ale już kolejny w Europie

Thompson edukował się w bardzo solidnych uniwersytetach. W sezonie 2013-2014 grał w pierwszej dywizji NCAA w drużynie Virginia Tech Hokies, a w kolejnych latach do 2017 roku włącznie reprezentował Ohio State University. W najlepszych swoim akademickim sezonie miał 10.4 pkt i ponad 9 zbiórek na koncie.

W sezonie 2017-2018 zawiązał się kontraktem z Santa Cruz Warriors biorącej udział w rozgrywkach NBA G-league. Na zapleczu NBA spędził jeden sezon. Potem trafił do Europy. Zaczynał we francuskiej drużynie Antibes Sharks, potem grał Antwerp Giants, reprezentując barwy tego zespołu również w rozgrywkach Basketball Champions League. Ostatnie dwa lata to litewski Pieno Zvaigzdes i czeskie Svitavy.