Zagraj w palanta na Orliku! Będzie cykl turniejów palantowych

– Istniejące obostrzenia ograniczyły sposób spędzania czasu wolnego i dla wielu osób, szczególnie aktywnych fizycznie, obecna sytuacja może wpływać bezpośrednio na wzrost frustracji, która to prowadząc do występowania epizodów stresowych może odbić się na wielu sferach życia społecznego, zawodowego oraz rodzinnego. Dlatego musimy namawiać młodzież do jak największej aktywności sportowej – mówi Rafał Koszyk, psycholog, specjalista psychologii ogólnej, właściciel facebookowego bloga „Racjonalny Psycholog”.

Rafał Wosik, prezes Fundacji „Orły Sportu” cieszy się, że Fundacja ma możliwość organizacji tak fantastycznych projektów skierowanych do młodych ludzi. – Ogromne zainteresowanie naszymi projektami pokazuje, że zawody są potrzebne i dają one dzieciom dużo radości. A naszym fundacyjnym zadaniem jest zachęcanie do sportu poprzez tę radość. To świetnie, że w tym okresie pandemicznym możemy przeprowadzić takie zawody, w których dzieci będą mogły startować i świetnie się bawić. Dodatkowo wprowadzamy na Orliki nowe dyscypliny sportowe i poszerzamy ich ofertę sportową – mówi Wosik.

Projekt „Zagraj w palanta na Orliku”, realizowany przez Fundację „Orły Sportu”, dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.