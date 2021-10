Zakończono pierwszy etap modernizacji oddziału położniczego w Nowym Szpitalu w Świeciu

Jedna z większych zmian, to wydzielenie na oddziale kameralnych pokoi dla pacjentek. Na oddziale położniczym jest obecnie dziewięć sal. Sześć z nich to sale pojedyncze, a trzy są dwuosobowe. Każda z sal ma dostęp do łazienki i toalety. Są także nowoczesne łóżka dla pacjentek. Jedna z sal jest tzw. salą rodzinną, udostępnianą bezpłatnie pacjentkom, które chcą zostać w szpitalu z osobą towarzyszącą.