Zapraszamy na imprezy w weekend 2-3 września 2023 w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Będą dożynki, biegi, zloty aut amerykańskich i militariów

Samochody i militaria na zamku w Golubiu-Dobrzyniu

Grupa pasjonatów na czele z radnym Krzysztofem Skrzynieckim i historykiem Szymonem Wiśniewskim w sobotę 2 września organizuje na golubskim zamku I Zlot Miłośników Militariów i Amerykańskiej Motoryzacji. Od godz. 12 do 13 zaplanowano przejazd aut amerykańskich ulicami miasta – Paradę Aut Amerykańskich. Trasa przejazdu wiedzie ulicami: PTTK, Hallera, Piłsudskiego, Sokołowską, Żeromskiego, Lipnowską przez Plac 1000-lecia, Piłsudskiego, Hallera, PTTK na Zamek. Paradę poprowadzi policja.

Następnie na zamku będzie prezentacja aut. O godz. 13 rozpocznie się wystawa militariów, grup rekonstrukcyjnych, zabytkowych pojazdów wojskowych, samochodów amerykańskich. W godz. 14 - 21 będą koncerty w wyznaczonej strefie. Wystąpią: NEW WAY PUNK ROCK, MALINA BAND, OSIEDLE KWIATÓW. Ponadto zaplanowano konkursy, wręczanie nagród, prezentacje współorganizatorów, partnerów i sponsorów. Impreza potrwa do godz. 22.