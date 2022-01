Zatłoczony parking przy urzędzie miasta i starostwa w Sępólnie. Jest pomysł, jak rozwiązać problem [zdjęcia] Sandra Szymańska

Radny Artur Juhnke złożył wniosek o przebudowę parkingu zlokalizowanego za gmachem Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie. Proponuje, by połączyć go z parkingiem ośrodka pomocy społecznej. Ma to rozładować korki i poprawić bezpieczeństwo.