Zawisza wysoko pokonał Unię. Piotr Okuniewicz otrzymał medal w Piłkarskich Orłach [zdjęcia]

Derbowy mecz nie przyciągnął na trybuny tłumów, ale ci, którzy wybrali się na to spotkanie, mogli przeżyć sporo emocji. Faworytem był Zawisza, w dotychczasowej części sezonu radzący sobie wyraźnie lepiej, ale początkowo więcej do powiedzenia miała Unia. To właśnie przyjezdni zaliczyli pierwszą bramkę - po dośrodkowaniu w pole karne piłkę skierował do siatki Miłosz Matuszewski.

I gdy wydawało się już, że piłkarze zejdą do szatni przy wyniku 0:1, doszło do rzadko spotykanej sytuacji - bydgoszczanie strzelili aż dwa gole w doliczonym czasie gry. W pierwszej dodatkowej minucie wyrównał Falciano. Uniści nie pogodzili się jeszcze z utratą prowadzenia i golem do szatni, gdy było już 2:1, a autorem bramki ponownie był Brazylijczyk.