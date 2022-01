Zbrodnie drogowe - sytuacje dotyczącą mandatów komentuje Adam Willma

Napisałem nawet do Komendy Głównej czy to nie jakaś blaga z tym prześladowaniem rowerzystów, ale odbił mi tylko serwer, że w ciągu 14 dni na pewno odpowiedzą. No i w sumie trudno się dziwić, gdybym to ja był odpowiedzialny za los narodu, też bym wywalił pasibrzuchów z biur prasowych na drogi powiatowe. A niech tam lizakami rozkopują złotą żyłę mandatów, aby nam PKB rosło w siłę.

Ci, którzy mieli okazje przemierzać kraj po Sylwestrze, mówią że za świat nagle zwolnił i nawet na autostradzie wróciła atmosfera powozów konnych. Zaprawdę, cudowne nawrócenie. Zastanawiam się tylko, co zrobią teraz te cymbały, które do tej pory musiały na osiedlowej drodze pruć setką albo wyprzedzić tuż przed skrzyżowaniem? Co zrobią właściciele marki... (no, dobra, przemilczymy bo nasz klub narodowy to też Bawaria) z charakterystyczną rejestracją… (ok, mieszkają tam również fajni ludzie)? Przecież to zło wcielone będą musieli z siebie upuścić. Coś tam pewnie wymyślą, żeby było jak zwykle, czyli żeby etatową ofiarą został pan Janusz, co władował się na fotoradar w drodze nad morze.