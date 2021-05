Ziemia Krajeńska w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie sami jak tu pięknie! [zdjęcia]

W tych okolicach nadzwyczaj dobrze widoczne jest to, co uczynił skandynawski lodowiec - przeorał ogromnym cielskiem na różne sposoby ziemię, a topniejąc u schyłku swego żywota, wypełnił ją błękitnymi wodami. Toteż krajobraz jest falisty, tu i ówdzie wypiętrzonym pasmami, które dość szumnie nazywane są górami (to moreny czołowe), a w innych miejscach typowo pojezierny – sandrowy. Wszędzie zaś – na górze i dole - można się natknąć na głazy polodowcowe i mnóstwo kamiennej drobnicy.

Pojezierze Krajeńskie to duży obszar – mezoregion (4380 km kwadratowych), którego zachodnią granicę wyznacza rzeka Gwda, wschodnią – Brda, południową – Pradolina Toruńsko- Eberswaldzka, północną – Równina Charzykowska i Bory Tucholskie. My jednak ograniczymy się do samego centrum, za jakie można uznać Krajeński Park Krajobrazowy (KPK) i stolicę powiatu – Sępólno Krajeńskie.