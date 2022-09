Góry Łosiowe

To mocno zalesiona wysoczyzna morenowa wznosząca się wysoko i stromo nad prawym brzegiem Wisły i uchodzącej do niej równoleżnikowo Osy. Obie rzeki mocno podmywają stoki wysoczyzny i dlatego te są wyjątkowo strome. W wielu miejscach wręcz osuwają się do obu rzek, zwłaszcza do nieporównywalnie większej Wisły.