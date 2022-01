Zimy na horyzoncie w regionie nie widać, choć krajobraz może się zabielić

Wiatry niespokojne opuściły nas

- Niż odsuwa się znad Polski na północno-zachodnią część Rosji i aura złagodnieje. Wiatr ma być umiarkowany, ale od wtorku dość silny i wtedy będzie znacząco obniżał temperaturę odczuwalną – mówi synoptyk Rafał Maszewski, autor strony www.pogodawtoruniu.pl.

Temperatura wskazywana w naszym regionie przez termometry też zacznie spadać – z 3 stopni w poniedziałek do 1-2 od wtorku do czwartku. W piątek przy południowo zachodnim wietrze słupek rtęci pójdzie w górę – do 5 stopni. W sobotę maksimum to 3 kreski powyżej zera, w niedzielę 4- 5.