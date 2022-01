Na Wisłę od Torunia w dół ma wrócić regularna żegluga. Taki jest plan do 2030 roku

Jest to pierwszy w Polsce dokument planistyczny dla sektora śródlądowego transportu wodnego, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Zakończyły się już konsultacje społeczne. Pieniądze na realizację KPŻ 2030 mają w większości pochodzić z funduszy europejskich (w perspektywie 2021-2027).

W ramach planu żeglugowego jako priorytet uznano dostosowanie do parametrów międzynarodowych głównych dróg wodnych wskazanych w porozumieniu AGN (ratyfikowanym przez Polskę w 2018 r.). Chodzi o E30 – Odrzańską Drogę Wodną, odcinek od Gliwic do portów morskich Szczecin i Świnoujście, E40 – Wisła na odcinku z Torunia do Gdańska, E70 – połączenie Odra-Wisła oraz połączenie Wisła - Zalew Wiślany.