Zlikwidują tytoń do 2030 roku? Inspektor się wycofuje, ale dyrektywy pozostają

Przed kilkoma dniami palaczy i producentów tytoniu sparaliżowała zapowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego o całkowitym wycofaniu wyrobów tytoniowych z rynku do 2030.

"Nieaktualne". Ale prace nad strategią już w przyszłym roku

Informacja taka pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej GIS. Gdy wokół sprawy podniósł się medialny szum, komunikat zniknął ze strony, a dyrektor biura GIS wyjaśnił, że projekt nie będzie obecnie realizowany, gdyż „prace nad nim wstrzymała m.in. epidemia Covid-19”. Szymon cienki tłumaczył, ze "nieaktualny" komunikat pojawił się w witrynie GIS przez pomyłkę.

„Pomysł ograniczenia wskaźnika palaczy należałoby zmodyfikować i określić zarys konkretnej mapy drogowej, która doprowadziłaby nas do zamierzonego celu” – odpowiedział dyrektor Cienki Portalowi Spożywczemu. „Na tę chwilę temat jest nieaktualny, a prace nad strategią obniżającą wskaźnik osób palących tytoń rozpoczną się najwcześniej w przyszłym roku, przy okazji opracowywania innych programów i projektów. Te również poddaliśmy wnikliwej rewizji i będziemy dążyli do tego, aby dostosować się do aktualnej rzeczywistości.