Złotniki Kujawskie mają nowy kompleks boisk. Zobaczcie zdjęcia

Nowy kompleks boisk w Złotnikach Kujawskich jest nowoczesny i uniwersalny, przygotowany do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Są tu boiska przystosowane do gry w tenisa ziemnego, do siatkówki i do piłki ręcznej. Jest 200-metrowa bieżnia o nawierzchni poliuretanowej, rzutnia do pchnięcia kula i skocznia do skoków w dal.

Dariusz Nawrocki