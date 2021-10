Znamy projekty zgłoszone przez włocławskich przedsiębiorców na konkurs „Lokalny produkt”

Na konkurs „Lokalny produkt”, przedsiębiorcy z Włocławka nadesłali trzy propozycje. Wszystkie przeszły do dalszego etapu. W listopadzie 2021 roku mieszkańcy będą mogli zadecydować, który z nadesłanych projektów, nawiązujących do historii i tradycji Włocławka, otrzyma nagrodę w wysokości blisko 30 tysięcy złotych i przynajmniej przez rok będzie dostępny w ofercie. Jakie propozycje zgłosili przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji?

Konkurs na „Lokalny produkt”, nawiązujący do tradycji i kultury miasta, skierowany był do przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji we Włocławku.

- Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego jakościowo, najciekawszego, oryginalnego i nowego pod względem wzornictwa, formy, sposobu prezentacji i dostępności, związanego z tradycją i kulturą miasta produktu lub usługi Śródmieścia. Wymogiem koniecznym jest by zaproponowany w konkursie produkt lub usługa były nowe, tj. wymyślone przez przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji – informuje Urząd Miasta Włocławek. Nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu trwał do 4 października. Nadesłano trzy propozycje, które komisja konkursowa zakwalifikowała do dalszego etapu – głosowania online, które trwać będzie od 3 do 17 listopada 2021 roku na stronie wloclawek.pl. Zwycięzcę konkursu poznamy 1 grudnia 2021 roku. Na razie – do 2 listopada bieżącego roku, przedsiębiorcy ubiegający się o tytuł „Lokalny Produkt” oraz nagrodę finansową w wysokości 29 500 złotych, mają czas na przygotowanie i zaprezentowanie mieszkańcom Włocławka swoich propozycji oraz prototypów.

Takie propozycje zgłoszono na konkurs „Lokalny produkt” we Włocławku

Na konkurs wpłynęły trzy zgłoszenia, które ubiegają ubiegają się o tytuł „Lokalnego produktu”:

Kawa po kujawsku „Bohma”,

Poduszka Fajansowa,

Trójkątna zakładka. Szczegóły dotyczące nadesłanych na konkurs projektów, prezentujemy w poniższej galerii:

Zwycięzca konkursu „Lokalny produkt”, otrzyma prawie 30 tysięcy złotych

Z regulaminu konkursu wynika, że zwycięzca będzie musiał utrzymać w ofercie zwycięski projekt bądź usługę co najmniej przez rok.

Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 29 tys. 500 zł brutto. Nagrodę można przeznaczyć na: dokonanie opłat w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej tzw. Koszty obsługi administracyjno-prawno-księgowej działalności gospodarczej w tym wynagrodzeń pracowników zarejestrowanych w ZUS – o wartości nie więcej niż 20 procent wartości nagrody;

zakup materiałów, półproduktów, elementów służących do produkcji wygranego Lokalnego Produktu (w tym kosztów związanych z obowiązkiem utrzymania produktu w ofercie przez co najmniej rok) – o wartości nie większej niż 50 procent wartości nagrody;

promocję produktu/usługi w mediach, folderach reklamowych, Internecie itp. - nie więcej niż 15 procent wartości nagrody;

zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, służących do prac nad rozwojem oferty, w tym utrzymaniem na rynku zwycięskiego produktu – nie więcej niż 15 procent wartości nagrody.

Przypomnijmy, że we Włocławku zaplanowano trzy edycje konkursu „Lokalny Produkt”. Druga edycja odbędzie się w 2022 roku (nabór wniosków trwać ma tak jak w tym roku – od 20 września do 4 października), a kolejna w 2023 roku. Dla każdego z trzech zwycięzców poszczególnych edycji przewidziano takie same nagrody finansowe w wysokości 29 tysięcy 500 złotych brutto.