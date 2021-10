Nie ma jeszcze porozumienia ratowników medycznych z Włocławka z dyrekcją szpitala

Ratownicy medyczni w całym kraju walczą między innymi o lepsze warunki pracy i podwyżki płac. W wielu miastach, pracujący na umowach kontraktowych ratownicy złożyli wypowiedzenia. Przypomnijmy, że wypowiedzenia złożyli także ratownicy we Włocławku - 31 sierpnia 2021 roku złożyła je większość ratowników świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych. Ratowników medycznych pracujących w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku jest ponad stu. Wypowiedzenia złożyła większość ratowników kontraktowych (72 osoby, co stanowi ponad 80 procent umów). To umowy z trzymiesięcznym wypowiedzeniem, termin upływa w listopadzie 2021 roku. Ratowników etatowych jest około 30, wypowiedzeń nie składali.