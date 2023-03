Znamy sposoby aby pomidory obrodziły. Zrób to już teraz - w marcu - a nie pożałujesz [26.03.2023 r.]

Pomidory to przede wszystkim bogactwo makroelementów. Jednym z najważniejszych jest potas, który dzięki swojemu działaniu moczopędnemu obniża ciśnienie krwi. Ale warzywa te dostarczają nam również wapnia, magnezu i żelaza. Zbyt dużo pomidorów nie powinny jeść osoby chore na dnę moczanową i reumatoidalne zapalenie stawów. Niestety pomidory mogą powodować zgagę, a także mogą uczulać.

Czytaj koniecznie:Takie są sposoby aby truskawka obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste jak nigdy

Za wszystkim co zdrowe w pomidorach stoi likopen. Jest on najsilniejszym antyutleniaczem z grupy karetonoidów. W przetworach jest go nawet 2-3 razy więcej niż w świeżych pomidorach.