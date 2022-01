Zooleszcz GKM Grudziądz kończy zgrupowanie w Cetniewie. Były biegi, piłka i trening mentalny [zdjęcia]

Żużlowcy wybrali się na kilka dni do Cetniewa, do Centralnego Ośrodka Sportu. Do dyspozycji mieli tam nie tylko dobrą, sportową infrastrukturę, ale również malownicze okolice Władysławowa, z piękną plażą na czele.

Grudziądzanie czas spędzali więc bardzo aktywnie. Za nimi są treningi biegowe, emocjonujący mecz piłki nożnej, intensywne ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, basen czy emocjonujący mecz piłki nożnej.

Były też inne zajęcia. - Trener mentalny Marcin Zygmunt przygotował dla naszej drużyny zabawy integracyjne, mające na celu m.in. poprawę współpracy.