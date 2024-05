ZOOLeszcz GKM Grudziądz po derbach. Robert Kościecha: - Musiałem uderzyć pięścią w stół

- To było nieporozumienie, szkoda - przyznaje Kacper Łobodziński. - Fajnie, że wygraliśmy, krok za krokiem drużyna się rozkręca. Przed meczem nie wiedzieliśmy jak się tor uchował pod plandeką, zwłaszcza na starcie. To zawsze się różni i trzeba było wprowadzić korekty w czasie meczu Pod względem psychicznym to jeden z najtrudniejszych meczów do tej pory. Dedykujemy to zwycięstwo Jasonowi - dodaje junior ZOOLeszcz GKM.