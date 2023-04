Zwiększa się ryzyko powodzi miejskich. UKW w Bydgoszczy potrafi ocenić to zagrożenie [mapy]

Duńczycy udostępnili skuteczne narzędzie

- Jesteśmy jedyną uczelnią w regionie, która posiada ten dostęp. Jest to też związane z niedawno uruchomioną Pracownią Modelowania Hydrologicznego, wyposażoną w oprogramowanie i specjalistyczny sprzęt do opracowywania modeli hydrologicznych. Pracujemy na oprogramowaniu MIKE rozwijanym przez Duński Instytut Hydrauliki – mówi dr Michał Habel , profesor UKW, kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych.

Szybko można ustalić zagrożenie

Wystarczy kilka minut...

Ze względu na specyficzny charakter nagłych powodzi istnieje potrzeba rozpoznania tego zjawiska w przeszłości, określenia najbardziej zagrożonych terenów i opracowania skutecznych narzędzi, które będą mogły być wykorzystane przez władze lokalne i centra kryzysowe do budowy systemu ostrzegania o nagłych powodziach. Niezbędne jest również prowadzenie na bieżąco systematycznej inwentaryzacji nowych przypadków wystąpienia nagłych powodzi miejskich.

- Udostępnione nam oprogramowanie SCALGO Live, gdyby było na co dzień wykorzystywane w urzędach, zaoszczędziłoby im sporo czasu i pieniędzy – przekonują bydgoscy naukowcy.

To bowiem pozwala zidentyfikować krytyczne obszary ryzyka powodziowego, ustalić objętości wody na tych obszarach oraz ścieżki przepływu wody do tego obszaru. Urzędnicy mogliby w łatwy sposób podjąć się opracowania inicjatyw w zakresie przystosowania do zmian klimatu lub do zapewnienia, że nowa infrastruktura i rozwój obszarów miejskich będą bezpieczne dla mieszkańców.