10 procent więcej do rachunku turystów. Przymusowy napiwek do pizzy w Bydgoszczy!

To było 2 września, w Bydgoszczy dużo się wtedy działo.

Turysta opowiada, że były różne, fajne imprezy: - Przyszła pora obiadowa i w siedem osób zdecydowaliśmy, że pójdziemy na pizzę. Znaleźliśmy lokal w ścisłym centrum miasta. Ceny były, wiadomo, jak w tych czasach. Podeszła do nas kelnerka i powiedziała, że, jeśli przyszliśmy w więcej niż sześć osób, restauracja doliczy do rachunku dodatkową opłatę, 10 proc. Wcześniej nigdzie nie widzieliśmy takiej informacji, słowa kelnerki były dla nas sporym zaskoczeniem. Działamy w stowarzyszeniu, dużo jeździmy po Polsce, ostatnio byliśmy w Trójmieście, ale z taką praktyką dotąd się nie spotkaliśmy. Niektórzy wyszli z restauracji, my zostaliśmy ze względu na dzieci. Pizza była całkiem smaczna, ale takie dziwne opłaty są antypromocją miasta - uważa pan Jan.