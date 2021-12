A gdzie obrona? Niespodziewana porażka Twardych Pierników z Torunia

MKS Dąbrowa Górnicza - Twarde Pierniki Toruń 98:92 (26:15, 26:23, 20:26, 26:28)

MKS: Marble 28 (2), Nowakowski 21 (2), Brenk 11 (2), Sobin 8, Piechowicz 8 (2) oraz Mijović 13, Lewis 7, Czujkowski 2.

TWARDE PIERNIKI: Diduszko 25 (3), Manigat 13 (2), 4 as., Cel 10 (1), Amigo 8, 6 zb., 4 as., Samsonowicz 0 oraz Eads 15 (3), 5 zb., Rogić 12 (2), 7 as., Kołodziej 8, Janczak 1.

Faworyt tego mecz był tylko jeden. Walczący o pozycję samodzielnego lidera PLK torunianie w końcu mogli zagrać w pełnym składzie, za to MKS bez nominalnego rozgrywającego. I koszykówka znowu okazała się nieprzewidywalna: w poprzednich meczach osłabieni torunianie radzili sobie z teoretycznie dużo lepszymi rywalami, a w Dąbrowie Górniczej zagrali najsłabszy mecz od wielu tygodni.