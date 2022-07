Aaron Cel jeszcze dwa lata z Twardymi Piernikami Toruń!

Sezon 2022/2023 będzie już szóstym Aarona Cela w drużynie Twardych Pierników! Silny skrzydłowy zdobył z toruńską drużyną wicemistrzostwo i brąz w PLK, Puchar i Superpuchar Polski, grał w Lidze Mistrzów. Jego wpływ na grę i wyniki Twardych Pierników nie sposób przecenić.

„Witam Was Drodzy Kibice. To krótka wiadomość ode mnie by potwierdzić Wam, że widzimy się w Arenie Toruń przez następne dwa lata! Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Nie obniżamy lotów i #NajlepszePrzedNami" – przekazał kibicom Aaron Cel w oficjalnym komunikacie klubu.