Agnieszka Kłopotek, posłanka PSL-Trzecia Droga: - Każdy teraz walczy o swoją rację

Prezydent Andrzej Duda rozpocznie procedurę ułaskawieniową Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego...

Prezydent Duda mówił w swoim wystąpieniu, że „stał i stoi na stanowisku, że decyzja o ułaskawieniu Panów Wąsika i Kamińskiego była zasadna i skuteczna”. Jeszcze 10 stycznia zapewniał o tym publicznie i że będzie do końca trwał przy swoim zdaniu. Co takiego się wydarzyło, że 11 stycznia zmienił zdanie? W jakim świetle stawia to autorytet prezydenta RP? Czyli jednoznacznie przyznaje, że jego poprzednia decyzja z 2015 roku była błędna? Tak chyba należy to odczytać. Jest to dla mnie skompromitowanie urzędu i samego Andrzeja Dudy. Jednocześnie rozpoczyna procedurę, co może potrwać jakiś czas - nie robi tego szybko, i od razu. Trochę to dla mnie dziwne...

A co Pani poseł sądzi w ogóle o sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika?

Uważam, że Panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu i zgodnie z tym wygasły im poselskie mandaty. To nie jest tak, że wygasił je Szymon Hołownia, marszałek Sejmu tylko - po prostu - wygasły one zgodnie z przepisami, bo w tym przypadku jest wyrok skazujący prawomocnie i Panowie ci przestali tymi posłami być. Słusznie się stało, że trafili do więzienia, bo powinni zapłacić za to, że łamali prawo i przekraczali swoje kompetencje. Uważam, że w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadużywali swojej władzy, swoich uprawnień do tego, żeby preparować pewne dokumenty, żeby stworzyć taką fikcyjną historię, która miała kogoś skompromitować i doprowadzić do dymisji. Tak naprawdę i do wielkiej tragedii, bo w efekcie tych działań powiesił się człowiek. To olbrzymia tragedia. Tak więc, z mojego punktu widzenia Panowie ci trafili teraz do więzienia słusznie. Jestem trochę zbulwersowana postawą polityków PiS - na przykład posła Przemysława Czarnka - który zrobił w Internecie wręcz męczenników z Wąsika i Kamińskiego i zorganizował zrzutkę na wsparcie rodzin zatrzymanych Panów. Wszyscy codziennie czytamy i słyszymy o potrzebach rodzin chorych dzieci, nie usłyszałam ani razu, żeby publicznie politycy PiS zachęcali do pomocy więc w tym momencie uważam, że jest to absolutnie nie na miejscu. Czysta hipokryzja po prostu.