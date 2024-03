Ks. prof. Mariusz Kuciński: - Dla każdego z nas, ten czas staje się szansą na zmianę

Dlaczego Wielkanoc jest tak ważna?

Ponieważ jest to najstarsze święto chrześcijańskie, które upamiętnia misterium paschalne Chrystusa, czyli Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Na to czekał cały świat, na wybawienie z niewoli grzechu, na wybawienie ze swojej słabości. Do czasów Chrystusa, Pascha była uobecnieniem przejścia narodu wybranego z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, dzisiaj - pozwala człowiekowi przejść, poprzez sakramenty, z niewoli grzechu do wolności dziecka Bożego. Wielkanoc, to nie tylko rocznica tej Paschy, ale celebrowanie zdarzenia, które odbyło się realnie. Które przez wieki, także nam współczesnym, przynosi wiarę w odrodzenie. I utwierdza człowieka w przekonaniu, że w tym odrodzeniu, powstaniu na nowo - nie jest sam. Wielkanoc, to tajemnica, która niesie światu nadzieję.

Ta istota Wielkanocy jest przesłaniem dla każdego człowieka, również tego niewierzącego?

Tak to należy rozumieć. Jedynie od każdego człowieka zależy, czy przyjmie on to przesłanie Wielkanocy. To tak jakbyśmy powiedzieli, że każdy z nas na tej Ziemi ma w banku ogromny kapitał. I może sobie za te pieniądze kupić, co chce i żyć jak mu się podoba. Wystarczy tylko iść po nie do tego banku… W tej sytuacji, jedni rzeczywiście sobie te pieniądze wypłacą. Ale będą też i tacy, którzy nie uwierzą i stwierdzą: „To jakieś oszustwo, nie pójdę do tego banku”. Jak widać na tym przykładzie, człowiek ma zawsze możliwość jakiegoś wyboru. I z takiego czy innego powodu - na taki, a nie na inny wybór się decyduje. Podobnie jest z Wielkanocą – dla jednych, jest to najważniejsze święto w ich życiu. Dla innych – to kolejny dzień wolny od pracy. Są tacy, którzy wątpią w istotę tego święta, bo mają – z jakiś powodów - pretensje do Kościoła. Może doznali w nim jakiegoś skrzywdzenia, albo gdzieś przeczytali, że tyle złych rzeczy robią księża…Ale w czasie Wielkiej Nocy jest wspólny mianownik: dla każdego z nas, ten czas staje się szansą na zmianę, na odkupienie. Na ponowne zmartwychwstanie dzisiaj, w naszym świecie. Tak było zawsze, od wieków.