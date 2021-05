Aktualne ceny na inowrocławskim Targowisku Miejskim. Duży popyt na sadzonki

Zapowiedź poprawy pogody sprawiła, że po zimnym kwietniu i początkiem maja wzrosło zainteresowanie klientów zakupem sadzonek warzyw i owoców.

- Jeśli słoneczna pogoda się utrzyma, to ziemia szybko się nagrzeje i do czerwca, do imienin Jana, będzie można uprawiać jednoroczne warzywa z rozsad - ]informuje Zbigniew Rosiński z miejscowości Słupy Małe (gmina Bądkowo), który wraz z synem Pawłem i synową Anitą już od wielu lat oferują na targu bogaty asortyment sadzonek, zaś latem i jesienią - dorodne warzywa.

Ceny warzyw, owoców i sadzonek na inowrocławskim Targowisku Miejskim

Oto ceny wynotowane przez naszego reportera 8 maja 2021 r.: rozsady - por 0,30, seler naciowy - 1, pomidora - 2,50, kalafiora - 0,60, kapusty - 0,60, bazylii - 1, rozmarynu - 10, tymianku - 1, papryki czerwonej - 3, pietruszki - 4, lubczyka - 4, truskawki - 5 oraz ziemniaki - 1, pietruszka - 6, seler - 4, cebula - 1-1,50, główka młodej kapusty - 5-6, główka sałaty - 3, pęczek rzodkiewki - 2,50, pomidory malinowe - 8-12, pęczek botwinki - 5, kapusta kiszona - 6-18 (najdroższa z młodej), buraki ćwikłowe - 1,80-2, ogórek kiszony - 8-12, kwaszeniaki - 7-10, szczypior - 2, główka czosnku -1-5, rabarbar - 10, truskawki - 15-21, jabłka - 2,50-3,50, gruszki - 5-6, jajka (szt.) - 0,60-1, ubity drób z gospodarstwa Grzegorza Harczenki z Mierogoniewic : gęś - 140, młode kaczki (z krwią) - 50.