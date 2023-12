Ania Starmach i jej choinka na Boże Narodzenie 2023! Zobacz przepis na pyszne pierniczki od Ania gotuje [7.12.2023]

Ania Starmach - kto to?

Pierniczki na Boże Narodzenie od "Ania gotuje"

Ania Starmach już ubrała choinkę

"Jeśli moglibyście być dowolnym JEDZONKIEM to co by to było? Ja tam zawsze chciałam być POPCORNEM. Bo mocno chrupie i wszyscy go lubią, a jak się kończy to każdemu smutno i chce więcej!" - mówi Ania Starmach.