Anwil Włocławek - Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 90:71 [zdjęcia]

ANWIL - STAL 90:71

Kwarty: 34:25, 18:14, 15:20, 23:12.

ANWIL: Booker 26 (5x3, 5 as.), Radić 13 (15 zb.), G. Green 9 (1x3), Zamojski 8 (2x3), Sulima 3 (1x3) - Mielczarek 8 (2x3), Tomaszewski 7, Lichodziej 6 (2x3), Bussey 4, Pluta 4, Bogucki 2, Piątek 0.

STAL: Florence 17 (3x3, 6 as.), Smith 15 (2x3), Garbacz 7 (1x3), Rudd 7 (1x3), Sobin 3 - T. Green 7 (1x3), Mokros 5 (1x3), Ryżek 5 (1x3), King 5.

Po ostatnich meczach - turnieju we Włocławku oraz spotkaniu o Superpuchar Polski - można było obawiać się o formę zawodników Anwilu w pierwszym meczu ligowym. Tym bardziej, że do stolicy Kujaw przyjechał zespół, który jest typowany przez fachowców do walki o mistrzostwo Polski.

Pierwsza kwarta była bardzo udana dla graczy Anwilu, którzy byli niezwykle skuteczni. Trafili 5/6 rzutów za trzy i zanotowali blisko 70 procent skuteczności za dwa. Nie dziwiło więc, że w pierwszych 10 minutach zdobyli aż 34 punkty! Zdobywali punkty sukcesywnie. W 4. minucie po serii trójek prowadzili 16:1o. Po kolejnych dwóch trójkach Walerija Lichodieja Anwil miał 10 punktów przewagi (28:10). Swoje dołożyli też rezerwowi.