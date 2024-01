Jaki jest budżet Anwilu? Tego nie wiemy, ale z pewnością jeden z najwyższych, o ile nie najwyższy teraz w Orlen Basket Lidze. Ważniejsze jest co innego: stabilność, oparcie wydatków o realne wpływy i nieustanny od blisko dwóch lat wzrost wydatków na zespół.

Sytuacja finansowa jest bardzo dobra, nie posiadamy żadnych przeterminowanych zobowiązań, wszystkie płatności realizujemy na bieżąco i jesteśmy klubem niebywale stabilnym - podkreśla prezes Łukasz Pszczółkowski.

Ostatni rok rozliczeniowy przyniósł zysk w wysokości ponad 1,4 mln zł, to wydarzenie bez precedensu w historii koszykarskiej spółki. To nie oznacza jednak, że takie pieniądze leżą teraz na koncie i czekają na wydanie. - Powiedzmy, że to kwota księgowa, faktyczny stan konta jest nieco inny, ale także wygląda bardzo pozytywnie. Nie chcę mówić o szczegółach, bo zaraz pojawią się pokusy, aby te pieniądze wydać. Każdy nasz kontrakt oparty jest o realne złotówki i ma pokrycie w budżecie. Celem klubu nie jest osiąganie zysków, więc wszystkie przychody zostają przeznaczone na działalność sportową - podkreśla Pszczółkowski.