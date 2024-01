Wielki powrót do Anwilu Włocławek! Ziga Dimec nowym środkowym w drużynie

Ziga Dimec (30 lat, 211 cm) we Włocławku grał już w sezonie 2021/22. Potężnie zbudowany Słoweniec wówczas spędzał na parkiecie średnio 22 minuty, w trakcie których dostarczał drużynie 10,5 pkt i niespełna 5 zbiórek. Wówczas Anwil zajął 2. miejsce w sezonie zasadniczym, w ćwierćfinale wygrał serię 3-1 z Twardymi Piernikami, ale w półfinale przegrał 0:3 z Legią Warszawa.

Po rozstaniu z Anwilem Dimec jeden spędził w Cedevicie Olimpji Ljubljana, a bieżący rozpoczął w II-ligowej tureckiej drużynie Mersin BSB (23 min, 11,6 pkt i 6,7 zbiórek.

Koszykarzom i kibicom Anwilu nie brakuje emocji na przełomie roku: najpierw świąteczna i pierwsza w sezonie porażka z Legią Warszawa, potem noworoczne zwycięstwo derbowe w Toruniu, teraz mecz na szczycie Orlen Basket Ligi z Treflem Sopot i nowy środkowy!

Trener Żan Tabak miał kłopoty na początku sezonu, ale teraz stworzył w Sopocie maszynę do wygrywania. Jej najważniejsze tryby to były mistrz Polski z Anwilem Jarosław Zyskowski, belgijski podkoszowy Andy van Vliet oraz duet na obwodzie Aaron Best i Benedek Varadi.