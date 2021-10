Anwil Włocławek ma duży problem. Frasunkiewicz: - Nie chcę o tym mówić

Anwil Włocławek - King Szczecin 80:89 (15:18, 18:23, 19:21, 28:27)

ANWIL: Dykes 29, Bell 14 (3), Petrasek 13 (2), 8 zb., Bigby-Williams 8, 10 zb., Łączyński 3 (1) oraz Mathews 9, Szewczyk 2, Kowalczyk 2, Bojanowski 0, Woroniecki 0.

KING: Dorsey-Walker 19 (3), Salić 18, Matczak 17 (3), Schenk 12 (1), Davis 9 oraz Kikowski 12 (2), Borowski 2, Kroczak 0, Bartosz 0.

Niewiele zostało z żelaznej defensywy i efektownego ataku, którymi Anwil imponował w pierwszych meczach sezonu. Największym rozczarowaniem dla kibiców był poziom gry w ofensywie. Mnóstwo nieudanych akcji indywidualnych, 19 strat, fatalna skuteczność z dystansu (7/26), do tego słabszy dzień Jonah Mathewsa - to wszystko złożyło się na niemoc w starciu z Kingiem. Na dawnym poziomie zagrał jedynie Kyndall Dykes, który już do przerwy zdobył 16 z 33 punktów drużyny.