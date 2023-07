Anwil Włocławek ma nowego środkowego. Tanner Groves: - Jestem zaszczycony i podekscytowany

Trener Przemysław Frasunkiewicz postawił na świeżość i nową jakość pod koszem. Do pozyskanego wcześniej Kalif Younga dołączył Tanner Groves. 23-letni środkowy mierzy 208 cm i będzie dopiero debiutował w zawodowej koszykówce. To absolwent bardzo dobrej uczelni Oklahoma (wcześniej grał także w Eastern Washington). W jej barwach w ostatnim sezonie notował 10,2 pkt, 7,2 zbiórek, do tego 1,5 asysty i 1 blok. Co ciekawe, nie unika także rzutów z dystansu. W ostatnim sezonie było to przeciętne 28 proc., ale wcześniej zdarzało mu się w NCAA trafiać "trójki" nawet na poziomie 40 procent.

Podczas gry w NCAA Groves zgarnął sporo wyróżnień. W najlepszym dla siebie roku 2021 roku (jeszcze w barwach Eastern Washington) został MVP dywizji Big Sky, tą nagrodę zgarnął także w turnieju finałowym. W 2022 został wybrany z kolei do najlepszej piątki Academic All-American, a w ostatnim sezonie trafił do trzeciej piątki.