Anwil Włocławek po klęsce w ćwierćfinale. "Przed nami kluczowe decyzje dla losów klubu i zespołu na przyszłość"

Dzień po porażce przyszedł czas na pierwsze wnioski i podsumowania. Do kibiców zwrócił się Łukasz Pszczółkowski, prezes zarządu KK Włocławek.

- Sezon 2023/2024 dobiegł końca. Choć wszystko każdy ma swoje zdanie na temat ćwierćfinałowej serii play-off, nie chcemy zostawić Was ze swoimi przemyśleniami samych - napisał w oświadczeniu. - Byliście z nami przez cały sezon, byliście z zespołem, który dostarczył Wam naprawdę pięknych i wyjątkowych emocji i wiemy to z całą pewnością, że będziecie nadal. Bo rdzeń naszego klubu tkwi w historii, tradycji i kibicowskiej pasji. Nasze środowisko jest unikatowe, przeżywało wiele trudnych chwil, wiele trudnych chwil przetrwało. Przetrwamy i ten moment. Seria 13:0, pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym - to wszystko nie znalazło przełożenia na ostateczny rezultat, ale zostanie z nami na lata. Razem budujemy historię tego klubu - emocjonowaliśmy się po triumfach, wspólnie dawaliśmy radę po przegranych. Dźwigniemy gorycz porażki i teraz. I wrócimy - jak to bywało w przeszłości - silniejsi. Dziękujemy za wsparcie w sezonie 2023/2024, a za zakończenie niezgodne z naszymi i waszymi oczekiwaniami, przepraszamy.