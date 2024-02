Arka Chełm - BKS Visła Proline Bydgoszcz. Passa została przerwana, ale walka była zacięta

W drugiej kwarcie od wyniku 5:6 bydgoscy zawodnicy mieli słabszy fragment. Przegrywali akcję za akcją i po chwili przegrywali 6:10. Po chwili było jeszcze gorzej, bo straty wzrosły aż do ośmiu punktów (8:16). Czasy i zmiany nic nie pomagały. Gra się kompletnie posypała. Straty rosły lawinowo.

Trzecia odsłona była podobna. Bydgoszczanom znowu przydarzyły się dwa słabsze fragmenty, w którym tracili punkty seriami. Strat nie udało się odrobić.

Czwarty set był podobny do pierwszego. Bydgoszczanie prowadzili 5:1. Potem był remis. Następnie stopniowo uzyskiwali przewagę i spokojnie dograli do końca, doprowadzając do tie breaka.

W nim bydgoscy siatkarze prowadzili 10:8, ale końcówce nie byli już tak skuteczni i w efekcie przegrali.