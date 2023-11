Arktyczny niż Niklas atakuje. Warunki na kujawsko-pomorskich drogach pogarszają się

Drogowcy zapewniają, że do zimy są dobrze przygotowani i już działają. Kujawsko-pomorska policja apeluje o rozsądek, o dostosowanie prędkości pojazdów do pogarszających się warunków na drodze, a jeśli wyjazd nie jest absolutnie konieczny, o pozostanie w domu.

Taka aura sprzyja czarnemu lodowi

Gdy temperatura powietrza w ciągu dnia wynosi kilka stopni na plusie, a nocą spada poniżej zera, są to sprzyjające warunki do powstawania tzw. czarnego lodu, czyli praktycznie niewidocznej, bardzo cienkiej warstwy zamarzniętej wody pokrywającej jezdnię.

Zwolnij, zachować odległość!

Czarny lód jest cienki i przezroczysty, więc bardzo trudno go zauważyć, ale jeśli droga lekko się świeci, a pobocze, drzewa i ogrodzenia wzdłuż jezdni pokryte są lodem, to może to oznaczać, że znajduje się on także na drodze.