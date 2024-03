Arriva Polski Cukier Toruń kończy z przegrywaniem. Wielki Vucić, dobry debiut Washingtona. Tak kibicowaliście Twardym Piernikom!

Arriva Polski Cukier Toruń - Arka Gdynia 101:86

Kwarty: 28:18, 24:16, 30:21, 19:31

Arriva Polski Cukier: Vucić 22, 13 zb., 6 as., Kunc 16 (2), 9 zb., Diggs 14 (3), Tomaszewski 11 (1), Smith 10 (1), 8 as. oraz Washington 9, 6 as., Diduszko 9 (3), Cel 8 (2), Sowiński 2.

Arka: Pluta 16 (1), Alford 16 (4), Bogucki 13, Leday 8, Kamiński 5 (1) oraz Kenić 13 (3), Wilczek 5 (1), Gordon 4, Hrycaniuk 4, Wołoszyn 2, Marchewska 0.

Świetny był w pierwszych minutach Aljaz Kunc, który zbierał, biegał do kontry, wymuszał faule, świetnie podawał do kolegów. Niemal każźda akcja z jego udziałem kończyła się punktami i przy prowadzeniu 15:4 trener Arki musiał prosić o czas. Bardzo dobrze funkcjonowała defensywa, która zaczynała się od nacisku Wojciecha Tomaszewskiego na Andrzeju Plucie (tylko 5/13 z gry lidera Arki). Akcje gospodarzy były płynne, szybkie i zróżnicowane, po trafieniach z dystansu Arika Smitha i Wojciecha Tomaszewskiego było 25:8.