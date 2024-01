Arriva Polski Cukier Toruń zabawiła się w Zielonej Górze. Dziesiąte zwycięstwo!

Zastal Zielona Góra - Arriva Polski Cukier Toruń 89:110 (17:38, 25:21, 17:27, 30:24)

Torunianie do tej pory wygrali trzy mecze na wyjazdach, ale co ciekawe, z drużynami wyżej notowanymi od siebie: w Stargardzie, Szczecinie i Dąbrowie Górniczej. W czwartek po raz pierwszy byli tak zdecydowanym faworytem starcia w obcej hali. Zastal wystawiał bowiem mocno zdekompletowaną drużynę: bez Goeffreya Grosella (przeniósł się do Trefla Sopot), Jana Wójcika (kontuzja) i Michała Pluty (chce odjeść), a jeszcze z kontuzją kostki zmagał się podstawowy rozgrywający Novak Musić i też wypadł z rotacji.

Zastal: Hall 22 (1), Woroniecki 20 (4), Kołodziej 12, Horne 11 (1), 8 zb., Washington 2 oraz Kikowski 12 (3), Lewandowski 8 (2), Góreńczyk 2. Arriva Polski Cukier: Kunc 26 (4), 6 prz., Diggs 17 (5), Vucić 14, 17 zb., 8 as., Tomaszewski 13 (1), Filipović 11 (2) oraz Cel 10 (1), Smith 7 (1), 7 as., Diduszko 8 (2), Sowiński 0, Szymański 0.

Już w 1. kwarcie pojawił się na parkiecie Paweł Sowiński i jeszcze w tej części ładnie wymusił faul i dwoma celnymi wolnymi zdobył swoje pierwsze punkty w sezonie. Co jeszcze? 7/9 za 3 w 1. kwarcie to wynik wprost kosmiczny.

W 2. kwarcie już tak wesoło jednak nie było. W 15. minucie Arriva Polski Cukier miał tylko 6 punktów na koncie, wyraźnie spadła koncentracja i to Subotić zaprosił graczy na naradę. Przewaga spadła do 15 punktów, a Zastal powoli wrócił do życia. Do poprawki była z pewnością w defensywie, zwłaszcza Darius Hall wymuszał kolejne faule i trafiał wolne (13 pkt do przerwy).