ASF jest potężnym i realnym zagrożeniem. Od Kujawsko-Pomorskiego dziki są odstraszane repelentami

- Grodzimy nasze województwo przed możliwością migracji dzików poprzez wykonywanie ogrodzeń zapachowych repelentami, regularnie od strony północno-wschodniej i pas w powiecie brodnickim oraz grudziądzkim jest pryskane co 3 tygodnie repelentami, żeby dziki zakażone nie mogły migrować na nasz teren - relacjonuje Wojciech Młynarek.

- Jesteśmy w Polsce praktycznie enklawą, białą plamą, gdzie jeszcze ogniska nie wystąpiły - mówi lek. wet. Wojciech Młynarek, zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. - Jesteśmy przygotowani ze strony weterynaryjnej na tyle, na ile możemy, robimy, co jest w naszej mocy.

Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przyznaje, że w gospodarstwach regionu z bioasekuracją jest różnie. - Staramy się przeprowadzać kontrole, instruować rolników. Tylko dobra bioasekuracja i świadomość rolnika, że gospodarstwo to jest jego twierdza i to, że musi ją chronić przed możliwością wniesienia wirusa, może spowodować, że nie dojdzie do zakażenia.