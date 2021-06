ASF. Nowe zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie

Zasady bioasekuracji ustanawia załącznik drugi do RWK z 7 kwietnia 2021 roku ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do Kańskiego pomoru świń

c) mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich (środki używane do odkażania spełniają wymagania zarejestrowanych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych);

d) brak jakiegokolwiek kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby uczestniczące w polowaniu, odstrzale sanitarnym, na którym pozyskano dziki lub jakiegokolwiek innego kontaktu z dzikami, tuszami lub zwłokami dzików;

e) obowiązuje zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub wjazdu nieupoważnionych środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie. Oznacza to konieczność rejestracji wraz z zapisem celu wizyty wszystkich osób wchodzących do budynków inwentarskich o znaczeniu jak chlewnia, magazyn materiałów ściółkowych i pasz;