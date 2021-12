Baby placek na rok 2022 - bieżącą sytuacje komentuje Adam Willma Adam Willma

W pakiecie noworocznym mamy jeszcze klęskę głodu, po czym – jeśli ufać Babie – będzie już z górki. Robert Wozniak

No i wysłano mnie znowu do kącika z komentarzem, choć nie bardzo mi było do niego spieszno. Bo koniec roku, więc trzeba byłoby wszystkim życzyć najlepszego i puszczać zajączki lusterkiem odbijającym ciepłe światło. A tu nie dość, że za oknem wisielcza aura, to jeszcze złe informacje ze szpitali, a w szklanych kulach ekspertów - kadry z horrorów.