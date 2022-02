Baczność, do wojska wstąp! Na szczęście dobrowolnie. Armia ma się powiększyć do 300 tysięcy

Jarosław Kaczyński, wicepremier ds. bezpieczeństwa i prezes PiS, wyjaśnił podczas konferencji prasowej, że ustawa ma stworzyć podstawy prawne i finansowe dla radykalnej rozbudowy naszej armii, zarówno jeżeli chodzi o jej skład osobowy, wielkość, jak i uzbrojenie.

- Sądzę, że nie trzeba tłumaczyć, dlaczego ta ustawa jest tak bardzo potrzebna. Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do sytuacji, która dzisiaj jest. Siłami, które będą zdolne odeprzeć atak, które będą na tyle silne, aby do tego ataku nie doszło – powiedział Jarosław Kaczyński.

Wszystko to ma wpłynąć na zwiększenie liczby żołnierzy z obecnych 111,5 tysięcy zawodowych i 32 tysięcy Wojsk Obrony Terytorialne do ok. 250 tys. zawodowych i 50 tys. WOT. Projekt przewiduje również powrót zasadniczej służby wojskowej, ale w formie dobrowolnej.