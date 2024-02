Basket 25 Bydgoszcz - Energa Polski Cukier Toruń. Derby pełne walki - zdjęcia

Basket 25 Bydgoszcz - Energa Polski Cukier Toruń 71:92

Zaczęło się od prowadzenia przyjezdnych 8:1 po rzutach Asii Strong , La Mamy Kapingi-Maweji i Kaishany Washington . W bydgoskiej ekipie początkowo trafiała tylko Weronika Papiernik . Potem dołączyła do niej Karina Michałek . Gdy wolne wykorzystała Keondria Calloway bydgoszczanki przegrywały tylko 14:15 . Po kolejnych osobistych Oceany Hamilton Basket 25 objął prowadzenie 18:17 , ale po chwili dwiema trójkami odpowiedziała rezerwowa Jowita Ossowska , która zaliczyła kapitalne zawody.

W drugiej kwarcie torunianki kontynuowały dobrą passę. W 15. minucie prowadziły już 37:24 po kolejnej trójce Strong. Gospodynie się nie poddawały i odrabiały straty po celnych rzutach rezerwowej Amelii Pawlikowskiej oraz Michałek. W 18. minucie przegrywały tylko 34:37. Jednak Strong odpowiedziała akcją 2+1. Na przerwę miejscowe schodziły ze stratą ośmiu punktów.

Po przerwie bydgoskie koszykarki zaczęły bardzo dobrze. Dwa razy trafiła Hamilton, raz Papiernik i było tylko 43:44. A gdy za trzy rzuciła Calloway był remis 46:46. Torunianki pudłowały praktycznie z każdej pozycji. Niemoc przerwała Strong, trafiając trójkę. Potem punkty dodały Kapinga Maweja, Ossowska i Hamilton. Energa Polski Cukier znowu wysoko wygrywał 58:47.

To był właściwie decydujący moment, bo w ostatniej części bydgoszczanki nie były w stanie odrabiać strat, bo torunianki już tak nonszalancko nie traciły punktów. A same wykorzystały każdą okazję, by powiększać wynik.