Basket 25 Bydgoszcz - Zagłębie Sosnowiec. Powtórka z poprzednich meczów - zdjęcia Dariusz Knopik

Bydgoskie koszykarki zaprezentowały się przeciwko Zagłębiu podobnie jak w poprzednich meczach. W dwóch kwartach zagrały dobrze, ale w dwóch fatalnie Dariusz Bloch Zobacz galerię (45 zdjęć)

W 22. kolejce Orlen Basket Ligi Kobiet Basket 25 Bydgoszcz podejmował Zagłębie Sosnowiec. Dla podopiecznych Piotr Kulpekszy spotkanie nie miało już większego znaczenia, bo po środowym zwycięstwie zespołu z Torunia, straciły one szansę na awans do play off, a nadzieja na poprawę 10. lokaty była czysto teoretyczna.