"Be legendary" - prosili kibice. I zrobili to! Anwil Włocławek zdobył FIBA Europe Cup i przeszedł do historii!

Cholet Basket - Anwil Włocławek 78:80 (18:20, 24:17, 15:21, 21:21)

CHOLET: Artis 23 (3), Ellis 17 (1), Sako 10, Goudou-Sinha 6, Robineau 2 oraz Campbell 11 (2), Dallo 9 (1).

ANWIL: Sanders 20 (4), Williams 16 (2), 9 zb., Moore 10, Petrasek 7 (1), Łączyński 4 oraz Greene 11 (3), Sobin 8, Nowakowski 4, Bojanowski 0, Słupiński 0.

W dwumeczu: 155:161

Do najważniejszego meczu w sezonie Anwil ruszył w pełnym składzie, a rywale jednak mocno osłabieni. Kontuzjowany w pierwszym meczu Justina Patton nie zdołał się wykurować. Dla Cholet to było znaczne osłabienie. Środkowy z przeszłością w NBA to jeden z czterech najważniejszych graczy trenera Laurenta Vili.

We Włocławku obie drużyny poszalały w ataku przed przerwą, trenerzy poprawili szyki w defensywie i na każdy punkt w rewanżu trzeba było się napracować. Włocławianie zatrzymali gospodarz w 1. kwarcie na 40 procentach z gry i pozwolili im trafić tylko dwa razy z dystansu.