Będą dodatkowe pieniądze na usuwanie azbestu z budynków rolniczych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaapelował 18 maja br. o uruchomienie dodatkowych dopłat do utylizacji azbestu. – To konieczne ze względu na nagromadzenie dużej ilości odpadów pochodzących z wymiany dachów – argumentują rolnicy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finalizuje już prace w celu rozszerzenia ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Maksymalna dotacja na usunięcie azbestu w ramach KPO wynosi 20 tys. zł

Tymczasem NFGWiOŚ przyjmuje wnioski (do 28 czerwca br.) z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych w ramach KPO.

- Ten nabór będzie skutkował naborem dla samorządów na unieszkodliwianie azbestu z budynków służących do produkcji rolnej. Dofinansowanie przyznała wcześniej rolnikom Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – mówi Zbigniew Reniecki z WFGWiOŚ w Toruniu.

NFGWiOŚ zarezerwował na ten cel 100 mln zł. Ile z tego trafi na Kujawy i Pomorze? - To zależy od uzgodnień NFGWiOŚ z ARiMR - odpowiada Zbigniew Reniecki. Wysokość wsparcia przyznana rolnikowi nie może być większa niż 20 tys. zł.