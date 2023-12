Będą prezenty pod choinkę? Anwil Włocławek, Arriva Polski Cukier Toruń i Astoria szukają wzmocnień

Anwil Włocławek rozważa zatrudnienie nowego środkowego, Arriva Polski Cukier czeka na Mateusza Dziembę, a o wzmocnieniach mówi też trener Astorii Krzysztof Szubarga. Oto plany transferowe naszych klubów na koniec 2023 roku.

Od początku sezonu szkoleniowiec przygląda się Tannerowi Grovesowi. Energetyczny środkowy robi stałe postępy, coraz lepiej rozumie systemową defensywę, ale nieco jednak brakuje mu centymetrów i kilogramów w niektórych starciach pod koszem. W pojedynczych meczach sezonu zasadniczego to można zamaskować, ale w serii play off z mocnym pod koszem rywalem to może być już słabość. Sporo plotkuje się więc w Orlen Basket Lidze o roszadzie na pozycjach środkowego. Jak informuje świetnie zorientowany w transferowych realiach ligi dziennikarz Karol Wasiek, Frasunkiewicz już nie od wczoraj przygląda się Geoffreyowi Grosellowi. Środkowy reprezentacji Polski w tym sezonie w barwach Zastalu prezentuje się dużo lepiej niż rok temu - notuje na koncie średnio 12 pkt i ponad 7 zbiórek na mecz. Groselle ma w Zastalu otwarty kontrakt, a to oznacza, że w każdej chwili może zmienić pracodawcę. Anwil jest w gronie zainteresowanych, podobnie jak Trefl Sopot Żana Tabaka, u którego Groselle trzy lata temu zaliczył zresztą najlepszy sezon w karierze.

Co ciekawe, jeżeli dojdzie do takiej zmiany we Włocławku, to Groves mógłby zostać w polskiej lidze. Wasiek w podcaście poświęconym polskiej lidze, uważa, że zainteresowany będzie choćby Sokół Łańcut.

W Twardych Piernikach większe pieniądze i duże plany

W Toruniu jeden prezent pod choinkę klub już odebrał: to nowa umowa ze sponsorem Krajową Grupą Spożywczą. Według naszych informacji, to kwota siedmiocyfrowa, która pozwoli nie tylko uregulować niewielkie zaległości (zwłaszcza opłaty bardzo drogiej Areny Toruń), ale myśleć o budowie mocniejszego zespołu na kolejny sezon. Pierwszy elementem tej układanki ma być Mateusz Dziemba. 31-letni skrzydłowy byłby w pewnym sensie naturalnym następcą Bartosza Diduszki, prezentuje podobny styl gry (główne atuty to mocna obrona i rzuty z dystansu), obaj zresztą pochodzą z Bytomia. Dziemba przez ostatnie siedem lat grał w Lublinie. Na koncie ma bardzo udane sezony, po których spodziewano się nawet szansy dla niego w reprezentacji, ale w ekipie trenera Artura Gronka mu się nie wiedzie. Zagrał tylko w czterech meczach, w sumie spędził w tym sezonie na parkiecie 46 minut.

Dziemba miał w umowie ze Startem zapisy pozwalające go rozwiązać i złożył taką deklarację. Kontrakt w Toruniu na dłuższy okres jest w zasadzie gotowy do podpisu, ale koszykarza nie chce wciąż puścić jego klub. I w zasadzie nie wiadomo dlaczego. - Sprawa jest w jakiś sposób zamrożona. To musi się rozstrzygnąć między klubem i agentem zawodnika - powiedział po ostatnim meczu trener Artur Gronek, co tylko potwierdza, że on miejsca dla Dziemby w Starcie nie widzi.

To nie jedyny personalny dylemat w Toruniu. Wkrótce będzie trzeba decydować się na wybór środkowego. Zdrowy Gligorije Rakocević na razie tylko trenuje, bo zastępujący go Mate Vucić gra tak dobrze, że trener Subotić nie chce grzebać w dobrze działającej maszynie, a miejsc dla obcokrajowców jest w składzie tylko pięć. Problem w tym, że w styczniu dobiega końca kontrakt Vucicia. Jeśli Arriva Polski Cukier zdecyduje się na Chorwata, to ze środkowym z Czarnogóry trzeba będzie wynegocjować rozwiązanie umowy. Na razie nie ma w tej kwestii ostatecznej decyzji w Toruniu.

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz ma być jeszcze mocniejsza

Nowego gracza mogą także wkrótce spodziewać się kibice w Bydgoszczy. Enea Abramczyk Astoria gra ostatnio świetnie, wygrywa mecz za meczem, ale trener Krzysztof Szubarga cały czas rozgląda się za graczem zagranicznym. Wszystko wskazuje na to, że będzie to wzmocnienie pod koszem. - Ściągnięcie obcokrajowca do PLK jest dużo łatwiejsze, ale Astoria jest klubem znanym, więc jesteśmy wiarygodni na rynku. Proces wyszukiwania obcokrajowca trwa, mamy różne opcje i myślę że za niedługo zostanie podjęta decyzja odnośnie zatrudnienia nowego gracza - przyznaje Szubarga.

