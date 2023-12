Anwil Włocławek - Spójnia Stargard. Jedenaste zwycięstwo ekipy z Kujaw stało się faktem

W 26. minucie po pięciu punktach z rzędu Benjamina Simona przewaga Anwilu stopniała do 4 punktów (50:46). Dalej trwał kryzys włocławian, bo niespełna dwie minuty później już przegrywali 50:52. Jednak w końcówce znowu dwa razy zza łuku przymierzył Petrasek oraz jedną trójkę dodał jeszcze Janari Jõesaar i sytuacja wróciła do normy. Goście nie odpuszczali i po efektownym wsadzie Wesleya Gordona prowadzili 65:64. Wtedy dali o sobie znać Victor Sanders (trójka) i Kamila Łączyńskiego. Ostatnie dwie minuty to popis Sandersa, który sam zdobył wszystkie punkty i zapewnił wygraną.