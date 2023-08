Będzie drugi wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku w Bydgoszczy, w którym zginęła 12-letnia Wiktoria

W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy zakończył się proces z apelacji w głośnej sprawie wypadku, do którego doszło w czerwcu 2021 roku na rondzie Inowrocławskim. Mająca 12 lat Wiktoria zmarła, a ranny został 83-letni Marian K. Oskarżeni to Ryszard M. i Roman S., kierowcy, którzy uczestniczyli w zdarzeniu.

Przypomnijmy, że pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w lutym 2023 roku. Obaj oskarżeni otrzymali identyczne kary: rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, roczny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Muszą też zapłacić nawiązki na rzecz poszkodowanych. W wypadku Mariana K. jest to po 2 tys. zł od każdego ze skazanych. Rodzicom zmarłej Wiktorii M. i S. mieli wpłacić po 10 tys. zł.

Obrońcy żądali uniewinnienia oskarżonych. - Wobec mojego klienta nie skrystalizowały się kryteria obiektywnej przypisywalności skutku - mówił adwokat Ryszarda M. w swojej mowie procesowej. Dodał, że w jego przekonaniu, sąd pierwszej instancji naruszył prawo materialne, zaistniały negatywne przesłanki, co do przypisania winy - mówił argumentował adwokat. - M. nie naruszył przepisów ruchu drogowego w sposób celowy. Oskarżony oczekuje sprawiedliwego orzeczenia.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, iż kierujący seatem leonem Ryszard M., wykonując niewłaściwie manewr zmiany kierunku jazdy, doprowadził do zderzenia z kierującym vw passatem Romanem S. W tej sytuacji - jak podkreślali śledczy Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe - nastąpiła bowiem kumulacja zbiegów okoliczności. Najpierw niezgodny z przepisami manewr wykonał kierowca seata, potem kierowca volkswagena na tyle pechowo zboczył z kierunku jazdy, że uderzył w słup sygnalizacji. To przewracający się słup uderzył w nastolatkę i to w wyniku tego uderzenia zginęła.