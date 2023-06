Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 20.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Izbica Kujawska ulice Augustowska 5, 8, 42, 44, 44A, Polna 1, 3, 3/B, 3A, 3B, 5, 6, 8, 8 B, 10, od 12 do 14, 16, 18, 20, 28, Izbica Kuj.-6/40 (GPO), Izbica Kujawska-6/39 (GPO), Spokojna 10 , Izbica Kuj6/8 . 20.06 od godz. 8:30 do 10:30

Rudunki ulice Czesława Miłosza 25, Franciszka Karpińskiego 1, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 3, 5, 6, 8 od 20 do 22, 22A, 23, 23A, 24, 24 B, 24 C, 25, 25A, od 27 do 30, 33, 33A, 34, 34C, 34D, 34E, 34G, 34I, 34K, 34L, IV, Rudunki-143/4 (GPO). 20.06 od godz. 8:00 do 10:00

Łapinóżek 1, od 15 do 20, 42/7, 42/9, 58. 20.06 od godz. 8:30 do 13:30

Falk 1, Traczyska od 1 do 6, 9. 20.06 od godz. 8:00 do 14:00

Wolica, ul. Długa nr 3, 5-7, 8a, 10, 18,, ul. Granitowa, ul. Przyleśna, ul. Aleja Katowicka od nr 38 do nr 54 20.06 od godz. 10:00 do 12:00

Grodztwo 63A, 63B, od 64 do 67, 79, 312/7, 330, dz. 312/7, Rakutowo od 1 do 10, 12, 13, 93, 93A, 95, 97, 97A, od 99 do 104, 104A, 104B, 105, 107, 108, 108A, 109, 109A, OŚW., 170/4, Rakutówek 105. 20.06 od godz. 9:00 do 12:30

Siutkówek 37, 37B, 39, 39A, 40, od 42 do 44, Siutkówek-100/6 , Siutkówek-103/3 , Siutkówek-75/12 . 20.06 od godz. 10:30 do 12:30

Ruda, Marylka, Prace Małe, ul. Piękna 2, ul. Południowa od nr 1 do nr 10,, ul. Piaseczyńska od nr 1 do nr 26, ul. Graniczna, Korzeniówka, ul. Rysia, ul. Wypoczynkowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Cicha 20.06 od godz. 12:00 do 16:00

powiat radziejowski

Piotrków Kujawski ulice Pogodna 29, Poznańska 30, Wiśniowa 1, 2, od 4 do 11, 11A, od 12 do 14, 16A, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34.

20.06 od godz. 9:30 do 14:30

powiat golubsko-dobrzyński

Świętosław , 503/5.

20.06 od godz. 8:00 do 13:00

Adamki 29, Ciepień 40, Klonowo 19, 20, 22.

20.06 od godz. 11:00 do 14:00

powiat toruński

Bernardowo 1, 1A, 2, 3, od 7 do 10, od 14 do 16, 31, Czernikowo ulica Żabowo 1, Jackowo 1, 2A, 3, 5, 6, od 8 do 12, od 17 do 19, 21, 21A, od 22 do 24, 24A, 25, 26, 183/1, 80/2, 89/2, Mazowsze-Parcele 13, 14, od 34 do 36, od 40 do 47, 155/2, Steklinek 62, 72, 72A, 73, 74, 74A, od 75 do 77, Żabowo 1, 2, 4, 5.

20.06 od godz. 8:00 do 13:00