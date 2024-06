Gwiazdy zgodnie przyznają: Sport to radość życia

– W moim życiu sport zawsze był obecny. Przede wszystkim przez tatę – zapalonego kibica polskich reprezentacji w każdej dyscyplinie. Pamiętam, że przy okazji dużych imprez kibicowaliśmy całą rodziną naszym sportowcom. Jest to więc coś, co płynie w mojej krwi i jestem od tego uzależniona – mówi polska lekkoatletka. – Moja przygoda zaczęła się od startu w zawodach szkolnych. Nieżyjący już dyrektor szkoły w Trzemesznie zauważył mnie grającą w koszykówkę i widocznie dojrzał jakąś iskrę, bo bardzo chciał, abym reprezentowała szkołę w rozgrywkach. Była siatkówka, unihokej i właśnie lekkoatletyka – wspomina.

Utytułowana biegaczka Marika Popowicz-Drapała wskazuje, jak ważne jest czerpanie prawidłowych wzorców od najmłodszych lat. To właśnie może przyczynić się do zdecydowanego postawienia na sport.

W trakcie swojej kariery Popowicz-Drapała osiągnęła liczne sukcesy na arenie międzynarodowej. W swoim dorobku ma wicemistrzostwo Europy w sztafetowych biegach sprinterskich z Monachium w 2022 roku, może poszczycić się również dwukrotnym wywalczeniem brązowych medali na Starym Kontynencie. Ostatni znaczący sukces to podium z 2023 r. w Stambule w rywalizacji sztafet 4x400 metrów podczas Halowych Mistrzostw Europy. To jednak tylko część profitów uzyskanych poprzez sport. – Ukształtował mój charakter, dodał pewności siebie i takiej odwagi, że nie ma gór, których nie da się zdobyć, choć wymaga to oczywiście wytężonej pracy i poświęconego czasu. Sport dał mi radość życia. Poznaję fantastycznych ludzi, mogę przeżywać fajne chwile i zdobywać wspomnienia, które na zawsze ze mną zostaną. Nie ma się więc nad czym zastanawiać – sport powinien być obecny w życiu od najmłodszych lat – opowiada reprezentantka Polski.

Zdaniem sportsmenki aktywność przynosi wiele rozmaitych korzyści. – Ruch i wysiłek fizyczny to niezbędny warunek zdrowia i dobrego samopoczucia. Kształtuje wiele pozytywnych postaw i wnosi takie wartości, które możemy przenieść na życie społeczne czy rodzinne. Daje poczucie solidarności, uczy systematyczności i pokory. W sporcie ponosimy porażki, którym stawiamy czoła, pojawiają się coraz to nowe wyzwania – wylicza zawodniczka Zawiszy Bydgoszcz.

Podobne doświadczenia z młodzieńczego okresu mają inni sportowcy. Helena Wiśniewska, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w kajakarstwie na dystansie 500 m, przyznaje, że aktywne spędzanie czasu było w jej przypadku czymś naturalnym. – Mam czterech braci i jedną siostrę, więc siłowanie i ściganie znam od najmłodszych lat – uśmiecha się utytułowana zawodniczka, która – co warte podkreślenia – nie od razu uprawianą przez siebie dyscyplinę polubiła. – Swoją przygodę z kajakarstwem rozpoczęłam w wieku 12 lat. Początkowo nie chciałam iść na trening. Stwierdziłam, że to woda, jest zimno i nie chcę moknąć, bo to nie dla mnie. Dałam się jednak namówić i poszliśmy po szkole na pierwszy trening. Z biegiem czasu urodziła się we mnie pasja i chęć jeszcze większej rywalizacji – zauważa.

Kariera Heleny Wiśniewskiej, prócz wspomnianego olimpijskiego wyczynu, to również choćby złoto mistrzostw świata z Duisburgu w 2023 r. w konkurencji K-200 na 200 m czy brązowe krążki z lat 2018-2019 – to z kolei w zmaganiach kajakarskich czwórek. – Pierwsze medale, pierwsze sukcesy napędzały kolejne i kolejne – tak zostałam przy kajakach do dzisiaj. Stawiałam sobie duże cele, które czasami mogły mnie przerosnąć, ale zawsze skupiałam się na tym, co jest teraz i krok po kroku zmierzałam do przodu – mówi.