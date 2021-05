Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego. Naruszą użytek czy wysiedlą mieszkańca?

GORĄCY TEMAT Poseł Szopiński interpeluje do rządu o przywrócenie autobusów z Sępólna do Bydgoszczy

W sprawie zawieszonych połączeń autobusowych z miast powiatu sępoleńskiego do Bydgoszczy przez PKS Chojnice interweniują już nawet bydgoscy posłowie. Poseł Jan Szopiński złożył interpelację do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia tych kursów. "Zwracam się do całego rządu o rzeczywiste, a nie tylko propagandowe i fasadowe działania w celu zastopowania wykluczeń komunikacyjnych" - apeluje parlamentarzysta Sojuszu Lewicy Demokratycznej.